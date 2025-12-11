МОК разрешил проводить международные соревнования в Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил проводить международные соревнования на территории Белоруссии. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации. При этом подчеркивается, что введённый в 2022 году запрет на проведение турниров в России сохраняет действие.
Ранее МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским международным соревнованиям. Речь шла об индивидуальных и командных дисциплинах, а атлетам предлагалось выступать под официальными флагами и гимнами своих стран. После начала спецоперации большинство спортивных организаций отстранили российских спортсменов от участия в турнирах по рекомендации МОК, позволяя отдельным атлетам выступать лишь в нейтральном статусе или после смены спортивного гражданства.
Ранее сообщалось, что МОК предложил допустить российских юношей к международным соревнованиям с флагом и гимном. В пресс-службе комитета отмечали, что участники олимпийского саммита поддержали эту рекомендацию, подчеркнув необходимость снять ограничения для спортсменов с российским и белорусским паспортом как в индивидуальных, так и командных дисциплинах. При этом решение о включении атлетов будет зависеть от регламентов международных федераций, а реализация изменений может занять время.