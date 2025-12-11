МОК разрешил проводить международные соревнования в Белоруссии

Ранее сообщалось, что МОК предложил допустить российских юношей к международным соревнованиям с флагом и гимном. В пресс-службе комитета отмечали, что участники олимпийского саммита поддержали эту рекомендацию, подчеркнув необходимость снять ограничения для спортсменов с российским и белорусским паспортом как в индивидуальных, так и командных дисциплинах. При этом решение о включении атлетов будет зависеть от регламентов международных федераций, а реализация изменений может занять время.