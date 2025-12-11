В колонию в Ростовской области пытались пронести партию из 28 телефонов

— В соответствии с действующим законодательством, за такие действия правонарушителю грозит ответственность — штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов. Если же человек ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное или имеет судимость за передачу средств связи лицам под стражей, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.