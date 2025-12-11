В колонию в Ростовской области пытались пронести партию из 28 телефонов

В две колонии в Ростовской области и следственный изолятор пытались передать десятки сотовых телефонов. Об этом рассказали в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказания по Донскому региону.
— 10 декабря сотрудники ИК-10, ИК-14 и СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области пресекли попытки передачи средств сотовой связи, — прокомментировали в ведомстве.
В СИЗО-5 города Ростов-на-Дону при досмотре посылки на имя одного из обвиняемых были обнаружены 28 мобильных телефонов. Их спрятали в коробках из-под каши быстрого приготовления.
В исправительной колонии № 14 города Новочеркасск при обходе внутренней запретной зоны нашли сверток с двумя сотовыми телефонами. В исправительной колонии № 10 города Ростов-на-Дону был обнаружен еще один сверток, содержащий девять мобильных устройств. По данным ведомства, злоумышленники пытались перебросить эти телефоны осужденным через ограждение.
По всем трем фактам сейчас проводятся проверки. Их цель — установить личности людей, причастных к попыткам передачи запрещенных предметов.
— В соответствии с действующим законодательством, за такие действия правонарушителю грозит ответственность — штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов. Если же человек ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное или имеет судимость за передачу средств связи лицам под стражей, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
