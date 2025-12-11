«Только это помогает жить»: Долина разрыдалась перед зрителями

Первый сольный концерт Ларисы Долиной после громкого публичного заявления о ситуации с квартирой, все-таки не обошелся без слез. Ранее сообщалось, что Долина обратилась к зрителям, со словами о том, что «творчество и музыка спасают от всего самого плохого и дрянного». Но в финале выступления в Наро-Фоминске нервы артистки не выдержали: она прямо на сцене дала волю чувствам и расплакалась перед полным залом.