«Только это помогает жить»: Долина разрыдалась перед зрителями

Первый сольный концерт Ларисы Долиной после громкого публичного заявления о ситуации с квартирой, все-таки не обошелся без слез. Ранее сообщалось, что Долина обратилась к зрителям, со словами о том, что «творчество и музыка спасают от всего самого плохого и дрянного». Но в финале выступления в Наро-Фоминске нервы артистки не выдержали: она прямо на сцене дала волю чувствам и расплакалась перед полным залом.
Корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале дворца культуры «Звезда», передает, что слезы артистки стали кульминацией шоу. Обращаясь к публике, Долина призналась, что именно любовь зрителей удерживает ее от отчаяния в этот критический момент:
«Я бесконечно благодарна вам за эту чудесную сегодняшнюю встречу, за тепло ваших сердец. Ваша поддержка абсолютно бесценна для меня, только это и помогает мне идти дальше. Я надеюсь, что все уладится и все будет хорошо», — сказала певица.
«Ваша поддержка, правда, меня очень вдохновляет… а без надежды мы не можем жить», — добавила она дрожащим голосом, назвав этот концерт знаковым событием.
Артистка отметила, что чувствовала буквально физическую связь с залом, видела каждую улыбку и слышала биение сердец.
Долина попросила поклонников беречь себя и своих близких, а также жить с музыкой в душе.