«Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями»: В «Почте России» объяснили перебои в работе

Перебои в работе ряда отделений «Почты России» могут быть связаны с ограничениями связи. Об этом сообщается в заявлении компании.
Представители «Почты России» отметили, что возникшие неполадки в работе IT-систем могли быть вызваны ограничениями связи, введенными провайдерами в целях обеспечения безопасности. Из-за этого некоторые клиенты столкнулись с трудностями при использовании услуг компании — не могли получить или отправить посылки.
«Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг», — отметили в компании.
Согласно заявлению, в настоящий момент работа IT-систем «Почты России» восстановлена, они функционируют в штатном режиме.
Ранее KP.RU сообщал, что в России расширили перечень цифровых платформ, которые продолжают работать в периоды временных ограничений мобильного интернета и связи.