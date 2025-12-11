«Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями»: В «Почте России» объяснили перебои в работе

Представители «Почты России» отметили, что возникшие неполадки в работе IT-систем могли быть вызваны ограничениями связи, введенными провайдерами в целях обеспечения безопасности. Из-за этого некоторые клиенты столкнулись с трудностями при использовании услуг компании — не могли получить или отправить посылки.