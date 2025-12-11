Мисс Финляндия — 2025 лишилась титула из-за расистских высказываний

Мисс Финляндия — 2025 Сара Джафче отказалась от своего титула из-за обвинений в расизме. Об этом в четверг, 11 декабря, девушка сообщила на пресс-конференции.
Изначально скандал разгорелся из-за публикации Джафче в социальных сетях. Она выложила свою фотографию с прищуренными глазами и подписала: «Ем с китайцем».
Шутка вызвала волну критики. Девушку обвинили в расизме и высмеивании азиатской внешности.
Чуть позже Джафче выступила на мероприятии, где заявила, что совместно с организацией Miss Suomi приняла решение о сложении титула Мисс Финляндия.
— Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации, и что расизм ни в коем случае не приемлем, — приводит ее цитату РИА Новости.
На конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде также произошел скандал: исполнительный директор Нават Итсарагрисила унизил представительницу Мексики, назвав ее делегацию «тупыми». 21 ноября именно она — 25-летняя Фатима Бош Фернандес — стала победительницей.
