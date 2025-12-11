Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп в курсе последнего ответа Киева на мирный план по Украине

В Белом доме ответили на вопрос о встрече по мирному плану на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп осведомлен о последнем ответе Киева на мирный план по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

Также она добавила, что США примут участие во встрече в Европе, если посчитают ее полезной.

Ранее в четверг, 11 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что предложения плана по Украине включают 20 пунктов.

В свою очередь Трамп заявлял, что главарю киевского режима нужно взять себя в руки и согласиться с мирным планом. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что мирный план США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта.

KP.RU ранее писал о продолжающемся переговорном процессе по Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Россия делает всё возможное для достижения мирного соглашения по украинскому кризису.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше