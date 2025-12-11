Белый дом: Трамп в курсе последнего ответа Киева на мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп осведомлен о последнем ответе Киева на мирный план по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.
Также она добавила, что США примут участие во встрече в Европе, если посчитают ее полезной.
Ранее в четверг, 11 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что предложения плана по Украине включают 20 пунктов.
В свою очередь Трамп заявлял, что главарю киевского режима нужно взять себя в руки и согласиться с мирным планом. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что мирный план США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта.
KP.RU ранее писал о продолжающемся переговорном процессе по Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Россия делает всё возможное для достижения мирного соглашения по украинскому кризису.