В Белом доме заявили, что задержанный США танкер перевозил нефть для КСИР

В Белом доме заявили, что задержанный США танкер входит в теневой флот.

Источник: Аргументы и факты

США задержали танкер у берегов Венесуэлы, поскольку он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Минюст запросил и получил ордер на арест судна, потому что это входящее в теневой флот и находящееся под санкциями судно, о котором известно, что оно перевозит санкционную нефть с черного рынка в интересах КСИР», — приводит РИА Новости слова Каролин Левитт.

Ранее Дональд Трамп сообщил о задержании у берегов Венесуэлы крупного нефтяного танкера. По его словам, это было «очень большое, самое крупное» судно, которое удалось перехватить американской стороне.

Впоследствии Каракас призвал мировое сообщество осудить этот шаг. Кроме того, венесуэльская сторона обвинила США в совершении «акта международного пиратства».

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
