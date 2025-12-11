В поисках утраченных смыслов

Если подумать, это, конечно, удивительно, но вопросами об истинном смысле жизни задаются далеко не все. Подмена понятий свойственна человеку, вот и нейтральное слово «существование» нередко замещает наполненное глубиной, осмысленностью и целеполаганием слово «жизнь». Более того: вопрос о смыслах многими относится к категории вопросов исключительно философских. Да и надо ли нам, простым смертным, думать о столь возвышенных вещах? Отсюда неизбежно возникает и вопрос о неких нормах жизни. Обратимся к главному: к тем основополагающим понятиям нашего бытия, нормам-кирпичикам, из которых складывается наша жизнь. Соединение норм и глубокого осознания человеком смысла и цели жизни, по-видимому, и делает его счастливым…. Можно сказать и иначе: при отсутствии смысла жизни, с одной стороны, и норм, с другой, счастливым быть не получится.