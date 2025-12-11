В поисках утраченных смыслов

В преддверии Нового года принято подводить некие промежуточные итоги, вспоминать ушедший год, строить планы на будущее. В минувшую среду в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел круглый стол, который, возможно, стоит назвать знаковым. Гости нашего ТВ и редакции, представители студенчества, школьники и юнкоры нашей школы-студии «Новый фейерверк» говорили о том, а ради чего, собственно, мы живем и ради каких целей смотрим в будущее.
Если подумать, это, конечно, удивительно, но вопросами об истинном смысле жизни задаются далеко не все. Подмена понятий свойственна человеку, вот и нейтральное слово «существование» нередко замещает наполненное глубиной, осмысленностью и целеполаганием слово «жизнь». Более того: вопрос о смыслах многими относится к категории вопросов исключительно философских. Да и надо ли нам, простым смертным, думать о столь возвышенных вещах? Отсюда неизбежно возникает и вопрос о неких нормах жизни. Обратимся к главному: к тем основополагающим понятиям нашего бытия, нормам-кирпичикам, из которых складывается наша жизнь. Соединение норм и глубокого осознания человеком смысла и цели жизни, по-видимому, и делает его счастливым…. Можно сказать и иначе: при отсутствии смысла жизни, с одной стороны, и норм, с другой, счастливым быть не получится.
…Наша страна за последние три с половиной десятка лет пережила непростые годы. Иногда говорят, что в 1990-е годы люди не жили, а выживали. И вот мы встаем на рельсы нормальной жизни, почему и начинаем задаваться такими непростыми вопросами. Чтобы разобраться в этой теме, к нам в медиацентр «Вечерней Москвы» пришли особые гости и активная молодежь.
Первый вопрос был адресован митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту. Мы спросили у владыки, а зачем и для чего живет человек с точки зрения религии.
Напомнив о том, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, митрополит напомнил, что святитель Феофан Затворник определяет человека как сложное творение, которое состоит из духа, души и тела.
—Все остальные живые существа не имеют разумного духа, живут по определенной заложенной в них программе. Мы же рождаемся, не ведая ничего, и постигаем все опытом, — говорил владыка. — Человеку — одному из всех живых существ дан был дар слова. А что это такое — Слово? Разумное выражение своих чувств, скорби и радости, желаний, просьб и мольбы…. Это разумные действия человека. Создатель, сотворяя нас, дал нам цель. Из Библии мы знаем, что Адам и Ева, пребывая в раю, испытывали единение с Богом. Это и есть цель. Но произошла подмена — цели поменяли.
Судя по всему — да, ведь целью и мерилом счастья ныне часто называют успешность….
— Но какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? — обратился владыка Климент к аудитории. — В Евангелии сказано об этом просто и ясно: разрушив связь с Богом, удаляясь от него, человек вредит душе. Но теперь обратитесь к словам человека, которого все вы, без сомнения, знаете. Это… Стив Джобс, богатейший человек мира.
Владыка Климент посоветовал собравшимся перечитать знаменитое предсмертное высказывание Джобса, чтобы осознать: истинное счастье проистекает не из материальных вещей этого мира.
— Как говорил Джобс, часы что за 30, что за 300 долларов показывают одно и то же время…. Но из чего тогда состоит счастье? Из нашего внутреннего состояния. Владыка Климент напомнил о заповедях Господа, которых иногда люди опасаются, не понимая, насколько высокое и человеческое, и государственное значение в них сокрыто.
Поговорили мы и об истинной любви. Образцом любви владыка назвал любовь материнскую и посоветовал молодым ребятам, задумывающимся о жизненном пути и создании семьи, думать не о благе для себя, а о благе для семьи, которая в идеале создается раз и на всю жизнь.
Возможность поговорить открыто и откровенно с такой величиной, как владыка Климент, стоит дорогого. И мы, конечно, стремились задать ему вопросы относительно многих областей нашей жизни, включая воспитание. По словам митрополита Климента, советская система образования во многом зависела от дореволюционной системы, где воспитание было одной из главных ее частей. Тогда в каждом человеке был заложен стержень православного воспитания.
— Наша культура и наше российское устроение в основе своей православны, — рассказывал митрополит Климент. — Первые книги были церковными, храмы становились центрами образования, ведь при них создавались школы.
А еще владыка отметил, что для того времени было характерно почтительное отношение учеников к учителям, а также детей к родителям. Сейчас в этом есть проблемы….
— У нас есть раздел литературы young adult, «янг эдалт» — это литература для подростков и юношества, где эти принципы разрушаются, насаждается непослушание, недоверие к взрослым, подрывается родительский авторитет, а герои выражают протестность по отношению к традиционным многовековым укладам жизни и связям поколений, причем как по вертикали возрастной, так и по горизонтали. В такой литературе герой добивается цели любым путем, даже путем предательства. Но представьте жизнь общества как дерево: с корнями, стволом, побегами. Корни — начало зарождения нашей культуры, ствол — многовековая культурная жизнь, ветви — старшее поколение, побеги — молодежь. Оторви побег от ветви — и он погибнет. Останется на ней — принесет и плод, а потом пойдут от него и новые побеги…. Нашей молодежи нужно понять, что Россия — страна самобытная, но с культурой мирового значения. И эту нашу культуру, зарожденную в колыбели христианства, нам необходимо хранить и беречь.
Так разговор повернулся к литературе и зазвучал острее. Долгие годы она вела нас за собой, учила, направляла. А что теперь? На эту тему высказался поэт и издатель Виктор Кирюшин.
— Еще 5−7 лет назад издательский сектор подростковой литературы был заполонен переводными произведениями. Сегодня перемены происходят: на днях вручили премию писателям, которые пишут для подростков и детей.
Но первая премия, констатировал Виктор Федорович, досталась автору, которая выпускает книги под псевдонимом «на иностранный манер».
— Конечно, это придумала не она, а ей подсказали издатели, убеждающие, что отлично продаются лишь переводные издания. Но ведь эти издатели сами эту ситуацию и создали! — констатировал Виктор Кирюшин. — И изменить это будет очень трудно. Когда я работал в «Молодой гвардии» (В. Ф. Кирюшин в 1986—1996 годах — замглавного редактора, затем главный редактор издательства «МГ». — «ВМ»), у нас была целая редакция литературы для подростков. Есть ли аналоги сегодня — не знаю….
Виктор Федорович рассказал о том, как раньше группировались вокруг издательств писатели, пожалел, что сегодня многие из них не знают, куда податься даже с написанными произведениями, но выразил надежду, что происходящие в СП России перемены ведут к лучшему.
В обсуждении темы поучаствовала Евгения Ступакова, которая занимается в том числе и подростковой литературой в издательстве «Эксмо». В итоге завязался спор. По мнению Евгении, литературы для молодежи сегодня достаточно, вопрос в том, кому и что интересно:
— Издатели ориентируются на то, что популярно, что будут читать, что понятно. И ощутимы у нас влияния азиатской и западной культуры. Но с этим сейчас ничего сделать нельзя — можно менять ситуацию медленно, постепенно воспитывая юных читателей. Ну, а главное влияние на подростков оказывает интернет, — резюмировала Евгения. — Поэтому издательства стараются привлекать больше блогеров, устраивают мероприятия, чтобы литература — правильная, качественная — доходила до подростков.
Как всегда, эмоционально и ярко выступил на встрече и поэт Сергей Арутюнов. Сергей Сергеевич убежден:
— Создан огромный медийный образ молодежи, который чрезвычайно желателен для тех, кто его создает. Идет накачка самых негативных черт, формируется представление, что современный молодой человек обязан быть бунтарем, идти до конца, сокрушая вокруг все и все сущее ненавидя. Это точный портрет падшего ангела, если говорить о православии.
Однако, считает Сергей Арутюнов, отбор произведений для изучения в советской школе был весьма своеобразен. Из всей литературы XIX века были отобраны произведения, освещающие тему лишних людей — бунтарей.
— Кто отбирал ту литературу так? Мы этого не узнаем никогда, — подытожил Сергей Арутюнов. — Мы не узнаем никогда и имена тех, кто отбирает сейчас произведения в интернете. Самое главное — в результате такого отбора у нас едва ли не две трети литературы благополучно скрыто от подростков. Возьмем школу антинигилистического романа, например. Яркий представитель ее — роман «Бесы» Достоевского — долго был запрещен. А антинигилистических романов было немало: образованные люди пытались оградить молодежь от ныряния в пропасть, ведь и тогда у нас были «западные кураторы»….
А еще в России всегда писались прекрасные произведения о созидателях, о том, как молодым людям войти в жизнь Российской державы, говорил Сергей, только где они?
— Вы спросите, а где романы о тех, кто работает руками, чей труд направлен на созидание? Удивитесь — такая литература есть и сейчас, только она не в ходу! И разве что только романы, номинированные на Патриаршую премию, не содержат в себе ничего разрушительного…. И вся проблема в том, что в моде всегда чернота, а в жизни — всегда свет, — резюмировал Сергей Арутюнов.
Высказалась об этом и Ангелина Зимина, преподаватель словесности. На вопрос, что за герои нужны сегодня подросткам, она ответила:
— Это герои, которые могут подвигнуть на какие-то поступки, передают свой опыт. Пусть они даже ошибаются, это не страшно. Сейчас много героев настоящих, мы все знаем, где они — там, на СВО, и история пишется на наших глазах. Нам нужны герои, которые говорят честно и открыто. И дети читают сегодня ту литературу, которая откликается на близкие им проблемы, и любят, кстати, антиутопии.
…Как всегда бывает, спор забурлил по-настоящему, когда эфирное время начало стремительно завершаться. Ученицы Ангелины Зиминой Анфиса Ермашова и Ева Брычкина первыми задали дополнительные вопросы Виктору Кирюшину и митрополиту Клименту. Выяснилось, что Анфисе, например, как и Кирюшину, близки братья Стругацкие, а Ева попросила владыку порекомендовать что-то из современной литературы.
— А вы почитайте то, что пишут сейчас участники СВО, причем именно те, кто там, в окопах, был, — посоветовал митрополит Климент. — Их много сейчас, интересных, содержательных авторов. Лучшие книги о Второй мировой войне писали те, кто прошел фронт, — тот же Юрий Бондарев. И сейчас такие писатели есть. Например, Максим Бахарев. Уникальный человек. Помните историю Алексея Маресьева? Она была описана в «Повести о настоящем человеке». Маресьев, потеряв ноги, продолжал летать. Бахарев, имея литературное образование, потерял руки и ноги, но вернулся к литературному труду, пишет интересно и ярко. Почитайте Дмитрия Филиппова, Сергея Лобанова. Новое направление в литературе уже получило свое название — «добровольческая проза».
Александра Жучкова, учащаяся Московского педагогического государственного университета, подняла острую тему: недавно на занятиях по педагогике они с будущими коллегами обсуждали вопрос о ценностях и представлении о них. А как преподавать, если у тебя самого четкого представления о ценностях нет? Саша призвала взрослых к несложным в целом действиям: рассказывайте, делитесь опытом, говорите с молодежью, нужно развивать наставничество. А еще она говорила о том, как хотелось бы молодым возродить бардовскую идеологию, ведь когда люди собираются с гитарами и поют — это уже объединение….
В завершение встречи студент Никита Ганган обратился к владыке Клименту с простым, но и сложным вопросом: какой бы совет вы дали нашему поколению?
— Совет? — митрополит улыбнулся. — Найти себя. Найти свое призвание. Выбирая, куда идти и чем заниматься, представьте себя в той профессии, которую вы выбираете, через 30−50 лет. Надо полюбить работу и жизнь, которую дал вам Господь, и данный Господом талант — писать стихи или романы, а может, строить дома. Не закапывайте таланты, данные вам, а развивайте их. Не ищите много денег, ищите дело для души.
После окончания эфира его разгоряченные участники никак не могли разойтись и заговорили о том, не создать ли в «Вечерней Москве» некий дискуссионный молодежный клуб, где можно было бы так откровенно говорить на самые острые темы. И если такое решение будет принято — вы узнаете об этом первыми.
В ТЕМУ.
Согласно данным телефонного опроса, который провел исследовательский центр Russian Field, книгой, содержащей самые важные смыслы для поколения, россияне младше 30 лет назвали роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». В десятке самых важных книг для молодежи также оказались «Война и мир» Л. Толстого, серия о Гарри Поттере Дж. Роулинг, роман И. Тургенева «Отцы и дети», Конституция, Евангелие/Библия, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» М. Булгакова, а также «Как закалялась сталь» Н. Островского. Самой значимой книгой для россиян в целом признана эпопея Л. Толстого «Война и мир».
УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ.
Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской православной церкви;Виктор Федорович Кирюшин, поэт, издатель, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;Сергей Сергеевич Арутюнов, поэт, доцент Государственного литературного института имени Горького, главред интернет-портала «Правчтение.ру»;Ангелина Зимина, преподаватель словесности «Хорошколы», лауреат литературного конкурса «Лето Господне»;Евгения Ступакова, редактор группы «Религия» издательства «ЭКСМО»;Александра Жучкова, студентка МПГУ, а также представители технического колледжа «Логос» при Боровском Пафнутьевом монастыре — студент Никита Ганган и Александр Полянский, замдиректора колледжа, ученики частной школы «Хорошкола» Анфиса Ермашова, Ева Брычкина, Кира и Георгий Учуваткины, а также юнкоры школы-студии «Новый фейерверк» «Вечерней Москвы» Мария Погонина и Владислав Пересторонин.