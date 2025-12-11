ВОЗ не подтвердила связь между потерей памяти и вакцинацией от коронавируса

Он отметил, что организация продолжает наблюдение за пациентами, которые восстанавливаются от симптомов, возникших до развития постковидного синдрома. Эксперт сообщил, что шесть из каждых 100 человек все еще испытывают последствия длительного коронавируса, и симптомы варьируются от легкой усталости до потери памяти. По его словам, у ВОЗ есть достаточно доказательств того, что именно само заболевание коронавирусной инфекцией вызывает такие симптомы, в то время как вакцинация способствует предотвращению потери памяти.