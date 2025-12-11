ВОЗ не подтвердила связь между потерей памяти и вакцинацией от коронавируса

Анализ текущих научных данных не подтвердил наличие связи между вакцинацией от коронавируса и потерей памяти, наблюдаемой у некоторых пациентов с постковидным синдромом. С таким заявлением выступил руководитель отдела оповещений о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и оперативных мер реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдирахман Махамуд.
Он отметил, что организация продолжает наблюдение за пациентами, которые восстанавливаются от симптомов, возникших до развития постковидного синдрома. Эксперт сообщил, что шесть из каждых 100 человек все еще испытывают последствия длительного коронавируса, и симптомы варьируются от легкой усталости до потери памяти. По его словам, у ВОЗ есть достаточно доказательств того, что именно само заболевание коронавирусной инфекцией вызывает такие симптомы, в то время как вакцинация способствует предотвращению потери памяти.
Махамуд добавил, что вакцина против коронавируса не только спасает жизни и предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализацию, но и помогает избежать некоторых симптомов, связанных с постковидным синдромом, передает ТАСС.
Однако это далеко не единственный симптом, которого боятся люди. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», что коронавирус может стать причиной возникновения паралича.