Суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла семья россиян из четырех человек

Как сообщалось, обвиняемый в ночь на 28 июня нынешнего года распивал спиртные напитки с коллегой по работе. В состоянии опьянения, сознательно нарушив правила безопасности, он сел за руль легкового автомобиля Mercedes и вместе со своим знакомым направился из Минска в сторону Москвы. Около 5.00 на 20-м км трассы М2 Минск — Национальный аэропорт Минск вблизи д. Королев Стан водитель двигался со скоростью 182 км/ч при разрешенной не более 90 км/ч. При этом, общаясь в пути с пассажиром, отвлекался от управления машиной. Из-за несоблюдения безопасной дистанции до ехавшего впереди такси обвиняемый совершил с ним столкновение.