Суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла семья россиян из четырех человек

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор водителю — виновнику резонансного ДТП, в котором погибла семья россиян из четырех человек. Детали рассказала в эфире телеканала ОНТ государственный обвинитель Генеральной прокуратуры Беларуси Татьяна Гракун, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось, обвиняемый в ночь на 28 июня нынешнего года распивал спиртные напитки с коллегой по работе. В состоянии опьянения, сознательно нарушив правила безопасности, он сел за руль легкового автомобиля Mercedes и вместе со своим знакомым направился из Минска в сторону Москвы. Около 5.00 на 20-м км трассы М2 Минск — Национальный аэропорт Минск вблизи д. Королев Стан водитель двигался со скоростью 182 км/ч при разрешенной не более 90 км/ч. При этом, общаясь в пути с пассажиром, отвлекался от управления машиной. Из-за несоблюдения безопасной дистанции до ехавшего впереди такси обвиняемый совершил с ним столкновение.
В результате ДТП пассажиры такси — 43-летняя женщина, ее 75-летняя мать и две дочери в возрасте 7 и 13 лет — погибли на месте происшествия, а 40-летнему водителю причинены менее тяжкие телесные повреждения.
Погибшие являлись гражданами Российской Федерации и прибыли в Беларусь в туристических целях. В тот момент они направлялись в аэропорт, чтобы вернуться домой в Березники Пермского края — до вылета самолета оставалось менее двух часов.
«С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств судом Минского района по делу постановлен обвинительный приговор. Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, а также с учетом данных о личности обвиняемого ему в соответствии с ч.5 ст. 317 УК назначено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок, предусмотренный санкцией данной статьи, — 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8 лет», — отметила Татьяна Гракун.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. -0-