Олимпийского чемпиона Алексея Свирина внесли в базу «Миротворца»

Президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин внесён в базу украинского ресурса «Миротворец»*. На сайте проекта указано, что спортсмену вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», участие в форуме «Россия — спортивная держава», а также поддержку специальной военной операции.
Алексею Свирину 46 лет, он возглавляет Федерацию гребного спорта России с 2016 года. В составе национальной сборной он стал олимпийским чемпионом Афин-2004 в соревнованиях четверок парных и дважды выигрывал чемпионат Европы.
Ресурс «Миротворец», признанный в России экстремистским, создан в 2014 году и содержит собранную нелегальным путём базу данных журналистов, артистов, политиков и спортсменов, посещавших Крым, Донбасс или вызывавших негативную реакцию авторов проекта по иным причинам.
Ранее стало известно, что российские футболисты Дмитрий Аленичев, победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту», и Андрей Тихонов, восемь раз становившийся чемпионом России со «Спартаком», были внесены в базу «Миротворец».
* Признан террористическим и запрещен в России.