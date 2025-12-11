Олимпийского чемпиона Алексея Свирина внесли в базу «Миротворца»

Президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин внесён в базу украинского ресурса «Миротворец»*. На сайте проекта указано, что спортсмену вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», участие в форуме «Россия — спортивная держава», а также поддержку специальной военной операции.