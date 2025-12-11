В Белом доме объяснили, почему Трамп носит пластырь на правой руке

Президент США Дональд Трамп носит пластырь на правом запястье из-за того, что часто жмет руку другим при встрече. Об этом в четверг, 11 декабря, рассказала пресс-секретарь главы государства Кэролайн Ливитт.
Одна из журналисток в ходе пресс-конференции в Белом доме спросила, для чего американскому лидеру нужна эта повязка. Ливитт отметила, что Трамп ежедневно проводит встречи с большим количеством людей, о которых общественность не знает. Из-за рукопожатий и пришлось прибегнуть к таким мерам, передает Clash Report.
Слухи вокруг пластыря на руке президента США появились 1 декабря. Тогда Трамп подтвердил, что проходил МРТ, однако не уточнил дату обследования.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс также рассказал, что американский лидер способен работать почти без сна. По его словам, во время длительных перелетов президент может не спать около 20 часов.
Соратники Трампа обеспокоены заметным ухудшением его когнитивных способностей: в Белом доме считают, что республиканец утратил способность «читать аудиторию», заявил журналист Сеймур Херш.