Гагин: в Покровске и Димитрове находят тела боевиков в натовской форме

Тела боевиков в военной форме образца НАТО находят в Красноармейске и Димитрове, рассказал aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
«В натовской форме могли быть и бойцы ВСУ, и наёмники, и иностранные специалисты, возможно, кадровые. Сложно сказать, кто это был, потому что очень часто документов при этих телах военнослужащих нет, поэтому придётся устанавливать по косвенным признакам», — объяснил он.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о том, что блокированные в Мирнограде украинские боевики оставляют позиции в восточной части города.
