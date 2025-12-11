Гагин: в Покровске и Димитрове находят тела боевиков в натовской форме

«В натовской форме могли быть и бойцы ВСУ, и наёмники, и иностранные специалисты, возможно, кадровые. Сложно сказать, кто это был, потому что очень часто документов при этих телах военнослужащих нет, поэтому придётся устанавливать по косвенным признакам», — объяснил он.