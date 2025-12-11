22-километровая пробка парализовала движение на трассе М-4 "Дон

Гигантская пробка образовалась на М-4 «Дон» под Новочеркасском после ДТП с загоревшимся авто. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
Огромный затор парализовал движение на федеральной трассе. Данные сервиса «Яндекс. Карты» подтверждают, что длина пробки превышает 22 километра.
Пробка растянулась от Грушевского сельского поселения до хутора Марьевка. Причиной стала авария, при которой на трассе загорелся автомобиль. Ситуацию усугубляет и то, что на этом участке движение и без того затруднено из-за ремонтных работ.
Автомобилистам настоятельно советуют избегать данный участок трассы. Лучше заранее планировать поездку и искать объездные пути.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
«Будет очень скользко»: Как изменится погода в Ростове в ближайшие дни, рассказал синоптик Ильин.