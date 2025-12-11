Онколог составил список продуктов, которые стоит избегать

По словам Ивашкова, к таким продуктам относятся колбасы, сосиски, сардели, бекон, ветчина, различные копчёности, вяленое и консервированное мясо, готовые завтраки, замороженная пицца, наггетсы, соусы с длинным составом, а также чипсы, сухарики и снековые продукты с добавками. Врач объяснил, что все эти продукты могут способствовать развитию рака.