Онколог составил список продуктов, которые стоит избегать

Онколог Владимир Ивашков опубликовал в своём Telegram-канале перечень продуктов, которые следует избегать при покупке в супермаркете из-за их влияния на риск развития рака.
По словам Ивашкова, к таким продуктам относятся колбасы, сосиски, сардели, бекон, ветчина, различные копчёности, вяленое и консервированное мясо, готовые завтраки, замороженная пицца, наггетсы, соусы с длинным составом, а также чипсы, сухарики и снековые продукты с добавками. Врач объяснил, что все эти продукты могут способствовать развитию рака.
Некоторые продукты, по мнению онколога, можно употреблять редко, среди них безалкогольное вино, мясо (говядина, свинина, телятина), растительное молоко, сладкие йогурты и творожки.
В то же время, Ивашков рекомендовал смело добавлять в корзину овощи, фрукты, ягоды, крупы, цельнозерновой хлеб, кофе, чай, жирную рыбу, птицу, морепродукты, тофу, кефир и творог, так как они оказывают положительное воздействие на здоровье.
Ранее сообщалось, что в США у более 50 младенцев диагностирован или есть подозрение на ботулизм после употребления детской смеси ByHeart Whole Nutrition.