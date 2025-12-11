В Испании подготовили инструмент блокировки соцсетей для детей до 16 лет

Испанские власти планируют внедрить инструмент оценки возраста, который позволит ограничивать доступ к социальным сетям лицам до 16 лет. С соответствующим заявлением выступил министр цифровой трансформации Испании Оскар Лопес.
«Испанский инструмент оценки возраста, который уже работает, проходит тестирование в Европейской комиссии, но он уже эффективен, это лучший из созданных инструментов», — приводит его слова газета ABC.
По информации испанского министра, соответствующий инструмент планируется внедрить вместе с принятием законопроекта о защите несовершеннолетних, который повышает минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях с 14 до 16 лет. Запуск системы, добавил Лопес, намечен на следующий год.
Напомним, ранее сообщалось, что Дания может ограничить использование социальных сетей для детей младше 15 лет с середины 2026 года. Аналогичные ограничения уже ввели в Австралии с целью защиты несовершеннолетних от вредоносного контента.