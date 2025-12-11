В Испании подготовили инструмент блокировки соцсетей для детей до 16 лет

По информации испанского министра, соответствующий инструмент планируется внедрить вместе с принятием законопроекта о защите несовершеннолетних, который повышает минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях с 14 до 16 лет. Запуск системы, добавил Лопес, намечен на следующий год.