Белый дом: Трамп ведет активную работу по урегулированию конфликта на Украине

Лидер США неоднократно говорил главарю киевского режима о необходимости принять мирный план.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп ведет активную работу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

«Он (Трамп) активно работает в отношении конфликта России и Украины», — заявила Ливитт.

Трамп в среду, 10 декабря, заявил, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому нужно взять себя в руки и согласиться предложениями по мирному плану.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что мирный план США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта.

KP.RU писал, что Россия делает всё возможное для достижения мирного соглашения по украинскому кризису. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговорный процесс по мирному урегулированию продолжается.

