Вручены призы ноябрьского тура игры «Удача в придачу!»

11 декабря в минском гипермаркете «Евроопт» на ул. Казимировской, 6 счастье просто витало в воздухе. Розыгрыш ноябрьского тура игры «Удача в придачу!» перевернул жизнь пяти главных его героинь настолько, что они до сих пор не могут до конца поверить. Смеются: «Мы еще в стадии принятия!». Да, в один миг стать богаче на 100 000 рублей — это салют эмоций. А какие они, звезды ноябрьского тура игры «Удача в придачу!»?
«В первый раз такое крупное везение в нашей семье!».
Первый розыгрыш принес 100 000 рублей Юлии Тимошевич, продавцу магазина ОАО «Солигорскторг». Но узнала об этом она далеко не сразу.
— Была как раз на работе, шел поток посетителей, — объясняет Юлия Викторовна. — Когда увидела, сколько у меня пропущенных звонков с незнакомого номера, сердце дрогнуло: что-то, не дай Бог, случилось… Проверила — да нет, телефон «Евроопт». Подумала: наверное, анкетирование проводят — и побежала на автобус. И только дома до меня наконец-то дозвонились и поздравили с победой. Бросились с мужем Толей перематывать программу. Увидела на экране свою фамилию — начала постепенно осознавать. Но, если честно, еще толком не осознала!
«Евроопт» — ближайший для Юлии Тимошевич магазин, они там с мужем постоянные покупатели. Бонусная карта есть с самого начала игры. Как и у мамы, которая смотрит каждый розыгрыш, но именно в этот раз у нее не получилось. Мама со свекровью первые и узнали о Юлиной победе.
— У мамы даже давление поднялось, а свекровь заплакала от счастья за нас! — вспоминает Юлия Викторовна.
— Это же первое такое крупное везение в нашей семье! — дополняет супруг Анатолий. — Максимум, что выигрывали в разных играх, — электросамокат…
В тот знаменательный день супруги пошли в магазин купить дочке, 12-летней Ксюше, на завтрак мюсли и йогурт. А заодно Юлия взяла себе любимые чипсы — они и «сыграли»! Ксюша уже просит в подарок телефон, но у мамы с папой есть главная цель.
— Построили трехкомнатную квартиру, а ремонт никак не могли начать. И вот как ложка к обеду! Решено: все вложим в отделку. А насчет телефона еще подумаем. И да, будем стараться смотреть розыгрыши и побольше брать «товаров удачи»!
«Сыновья сразу побежали за бонусными картами».
В одном из самых первых туров игры «Удача в придачу!» витебчанка Ирина Бабурова, в то время инженер отдела маркетинга станкостроительного завода, выиграла 1000 рублей, и это было для нее суперсобытие. Так что на своем опыте знала: всё по-честному! Несколько раз приходили еще небольшие сертификаты.
— И когда я брала «товары удачи», обязательно приговаривала: квартира в Минске — это обязательно! — улыбается Ирина Леонидовна. — Хотя «товары удачи» я не каждый раз выбираю в магазине. Только те, что нужны в хозяйстве, как говорится, здесь и сейчас. В ноябре вот понадобился мужу Александру Михайловичу растворимый кофе — купила. Этот код и выиграл 100 000 рублей! Так что сейчас супруг напоминает: «Я тоже причастен к этому делу!». Не могу поверить, что с нами такое случилось!
Восемь лет как Ирина Леонидовна на пенсии, но продолжала подрабатывать, пока не сосредоточилась на обожаемых внучках. У младшего сына Максима подрастает трехлетняя Арина, а семья старшего сына Сергея 8 месяцев назад осчастливила бабушку с дедушкой маленькой Майей. Поэтому у Ирины Бабуровой расписан практически каждый день: то в бассейн внучку отвести, то из садика забрать, то посидеть-позаниматься. Считает: невесткам с бабушкой повезло! Кстати говоря, сыновья, хоть и регулярно делали покупки в «Евроопт», в игре никогда не участвовали. Теперь же оба срочно обзавелись бонусными картами.
— После такого огромного выигрыша я и сама возвращаюсь в ряды активных игроков, — признается победительница.
Какие планы на будущее?
— Один сын будет покупать квартиру, второй хочет строить дом. Начальный капитал у обоих есть, но, конечно, не хватает. Мы с Александром Михайловичем решили финансово помочь. Мужу купим гараж. А остальное потрачу на себя. Раньше я очень любила путешествовать, куда-то ездить. Посмотрим.
«Верим в удачу — и удача к нам пришла!».
В прямом эфире розыгрыша химик лаборатории завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Надежда Замана, тоже выигравшая 100 000 рублей, улыбалась просто ослепительно. Она по жизни такой человек — оптимистичный, жизнерадостный, даже в стрессовых ситуациях у нее улыбка на лице.
— Это помогает строить доверительные отношения, находить взаимопонимание, — уверена Надежда Владимировна. — Да, бывает, руки опускаются оттого, что кажется что-то невозможным. А потом я принимаю ситуацию и стараюсь искать в ней позитив. Ведь любое испытание нас учит чему-то. То, что со мной произошло вечером 9 декабря, считаю, тоже не просто так. Недаром же именно в ноябре я, посмотрев выпуск «Удача в придачу!», задумалась: а почему мне никогда за столько лет не приходил даже сертификат? Может, данные в личном кабинете надо обновить? И обновила!
В тот вечер дело было так. Как всегда, Надежда с мужем Дмитрием поужинали под выпуск новостей на ОНТ на кухне. И Надежда Владимировна вдруг начала вести с собой внутренний диалог: «А если я сегодня выиграю? Мне позвонят! А если сертификат? Придет эсэмэска!». Пошла в гостиную — и тут звонок с незнакомого номера.
— Слышу в трубке: «Вас беспокоит менеджер компании “Евроторг”…». И пазл в голове начинает складываться: ОНТ, прямой эфир, игра «Удача в придачу!». Поворачиваюсь к мужу: «Мы что-то выиграли!». Не было даже времени переодеться, как была, в домашнем халате, вышла в эфир. Успела только забежать в комнату к детям: «Мне не мешать!». Я еще ничего не знала о своем призе, но, как выяснилось, мне уже звонили знакомые, чтобы поздравить: фамилия-то редкая, узнали. А через несколько минут посыпались и видео. Кто-то шутил, как в мультике «Простоквашино»: «Вашу маму и тут и там передают!». На работе тоже поздравляли, назвали даже «золотой антилопой»!
Конечно, все расспрашивали, что же Надежда Замана такое купила. Она узнала это буквально накануне поездки в Минск. Растворимый какао-напиток! И это при том что в семье его не пьют. Надежда Владимировна даже упрекнула мужа, который положил его в корзину: мол, зачем? «Не пропадет!» — пожал плечами Дмитрий. И как в воду глядел!
У супругов двое сыновей. Илье 18 декабря исполнится 13 лет, он всерьез занимается робототехникой, победитель областного турнира. Пятилетний Кирилл ходит в детский сад. Каждый отреагировал по-своему. «Мама, куда поедешь?» — воскликнул младший, который, естественно не понимает пока масштаб удачи. Старший веско заявил: «Машину вам надо!».
— Машина у нас есть, — сияет фирменной улыбкой Надежда Замана. — Хотим с мужем инвестировать деньги с умом, чтобы запомнилось. Пока еще толком не обсуждали! Всем покупателям желаю: и вы верьте в свою удачу!
«Кричали “ура!” на всю улицу».
Выпускница БГУИР, минский программист Вероника Вербицкая со своим молодым человеком Даниилом только закупились в «Евроопте» и пошли к дому, как раздался судьбоносный звонок.
— Представьте, полные сумки, темно, связь плохая, а мне говорят: «Вы будете в прямом эфире ОНТ»! — восстанавливает хронологию вечера 9 декабря Вероника. — Мы совершенно растерялись. Но когда я услышала знакомый голос ведущего Тео, то поняла: это не обман, это реальность! Кричали «ура!» на всю улицу. Долго приходили в себя. Потому что, когда смотришь телевизор, думаешь: ну нет, со мной этого точно не случится. А случилось прямо под Новый Год!
Вероника в игре лишь полгода, а ее мама — уже 5 лет, дважды получала сертификаты по 10 рублей. И была в абсолютном шоке от новости. Несколько минут или просто молчала в трубку, или переспрашивала: «Что, неужели правда?» и только потом начала дочку поздравлять. 100 000 рублей Вероника Вербицкая выиграла благодаря своей любимой воде «Дарида» с ароматом яблока. Просто купила, как обычно, и сама себе сделала невероятный подарок к Новому Году!
— Думаю отложить эти деньги на что-то большое и что-то важное в жизни, — рассуждает Вероника. — Скорее всего, на квартиру, пока жилье мы снимаем. Играть теперь будем с удвоенной энергией! «Евроопт» же у нас в минутах пяти от дома — большой, с отличным выбором.
«Здорово, что игра дарит такие эмоции!».
До самого последнего времени Юлия Тарасевич, начальник хозяйственного отдела предприятия, специализирующегося на производстве средств защиты растений из г. п. Правдинский Пуховичского района, была убеждена: «Ничего мне с неба никогда не падает. Давным-давно, в первых турах игры, выиграла сертификат на 10 рублей. Больше никогда, нигде и ни в чем не везло по жизни». А сегодня в ее кармане 100 000 рублей!
— Колоссальные эмоции, которые сложно передать словами — только с рождением детей это сравнимо! — говорит Юлия Владимировна. — Я всегда радовалась за людей, которые выигрывали, но сама не сильно надеялась. Просто ходила в «Евроопт» по дороге с работы, он у нас небольшой, но то, что нужно. Брала «товары удачи», не задумываясь, без задней мысли, если что-то нужно по хозяйству. Или по просьбе детей шоколадный батончик, чипсы… Звонок из Минска был просто шоком, но каким же приятным! Поплакала от радости, всем позвонила, всем сообщила, а затем родственники начали сбрасывать мне видео эфира, коллеги звонить с поздравлениями. Телефон разрывался! Не спала до двух ночи…
Свою победу Юлия Тарасевич встретила в компании младшего сына, семиклассника Станислава. Он был дома и понял по маминой реакции, что происходит нечто экстраординарное. Сориентировался, быстренько отмотал передачу на телефоне, включил, посмотрел. И буквально огорошил папу Ивана, как раз вернувшегося с работы: «А мама столько выиграла!». Старший сын Вячеслав учится на 2-м курсе в БНТУ. Уже в день вручения призов семья планировала собраться, чтобы как следует отметить предновогоднее чудо.
— Здорово, что «Евроопт» дарит такие чувства! — Юлия Владимировна очень благодарна игре. — А мой приз пойдет на семью, станет вкладом в будущее. Видимо, это будет связано с покупкой жилья в Минске. Ну и подарки сыновьям к Новому году, себе тоже что-нибудь присмотрю, чтобы осталось на долгую память.
Тройная удача! Три квартиры!
1 декабря стартовал декабрьский тур игры «Удача в придачу!», и на кону в нем сразу три квартиры в Минске и три денежных приза по 30 000 рублей! Не упустите свою удачу!
Покупатели магазинов «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркета «Едоставка» имеют все шансы именно сейчас открыть новую главу своей жизни. Надо просто по 31 декабря покупать «товары удачи» с картой «Еплюс» и верить в себя! Время действовать!
В декабрьском туре игры «Удача в придачу!» разыгрываются:
* ТРИ квартиры в Минске в жилом комплексе «Вершина» — заветная мечта любого покупателя;
* ТРИ денежных приза по 30 000 рублей — отличный трамплин в будущее;
* 20 000 подарочных сертификатов по 10 рублей — приятный стимул для следующих покупок.
Как стать счастливчиком декабря? Проще простого!
* Покупайте «товары удачи» с бонусной картой «Еплюс», получайте 1 игровой код за каждые 2 рубля в чеке и станьте участником розыгрыша трех денежных призов по 30 000 рублей и 20 000 подарочных сертификатов на покупки по 10 рублей.
* Приобретайте «товары удачи» Coca-Cola и/или Bonaqua на сумму от 2 рублей, предъявляйте бонусную карту и получайте 1 игровой код и 1 специальный код — это ваш шанс выиграть квартиру в Минске.
* За покупку «товаров удачи» Snickers и/или M&Ms с применением бонусной карты «Еплюс» на сумму от 2 рублей в дополнение к 1 игровому коду вы получите 1 специальный код, который будет участвовать в розыгрыше еще одной квартиры в Минске.
* Покупка «товаров удачи» HELL с картой «Еплюс» на сумму от 2 рублей принесет вам 1 игровой код и 1 специальный код, а с ним и возможность справить новоселье в новенькой минской квартире.
* Увеличьте свои шансы на победу — получите еще один игровой код, купив «товары удачи» не менее чем на 2 рубля и воспользовавшись виртуальной платежной картой EplusPay в мобильном приложении «Еплюс».
Для кого из участников игры в декабре все звезды сойдутся? Давайте вместе узнаем 6 января. Прямая трансляция розыгрыша начнется в 18:20 на телеканале ОНТ и в социальных сетях «Евроопт» — это нужно обязательно увидеть! Очень может быть, что пришла уже ваша очередь праздновать феноменальную победу!
Более чем за 9 лет с игрой «Удача в придачу!» было разыграно призов на сумму более 105 миллионов рублей, в том числе 137 квартир в Минске и 480 автомобилей.
