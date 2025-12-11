Вручены призы ноябрьского тура игры «Удача в придачу!»

— Колоссальные эмоции, которые сложно передать словами — только с рождением детей это сравнимо! — говорит Юлия Владимировна. — Я всегда радовалась за людей, которые выигрывали, но сама не сильно надеялась. Просто ходила в «Евроопт» по дороге с работы, он у нас небольшой, но то, что нужно. Брала «товары удачи», не задумываясь, без задней мысли, если что-то нужно по хозяйству. Или по просьбе детей шоколадный батончик, чипсы… Звонок из Минска был просто шоком, но каким же приятным! Поплакала от радости, всем позвонила, всем сообщила, а затем родственники начали сбрасывать мне видео эфира, коллеги звонить с поздравлениями. Телефон разрывался! Не спала до двух ночи…