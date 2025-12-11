Ричмонд
Роспотребнадзор опроверг слухи о появлении «сверхагрессивного» гриппа

Роспотребнадзор опроверг слухи о циркуляции в России нового, «сверхагрессивного» штамма гриппа.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор опроверг информацию о циркуляции в России нового, «сверхагрессивного» штамма гриппа, который якобы невосприимчив к вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сведения, распространившиеся в одном из электронных СМИ, не соответствуют действительности. По их словам, официальных данных о циркуляции такого варианта вируса на данный момент нет.

В связи с этим Роспотребнадзор направил запрос в издание, опубликовавшее эту информацию.

Также в пресс-службе уточнили, что в российских регионах не зафиксировано увеличения госпитализаций, связанных с тяжёлым течением гриппа. Ведётся контроль эпидемиологической ситуации и количество заболевших среди привитых людей составляет лишь 0,02% от общего числа вакцинированных.

Напомним, что в конце ноября управление опровергло сообщения о появлении в стране «нового необычного вируса». В ведомстве уточнили, что в России в настоящее время фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов наибольшее распространение имеет грипп типа A (H3N2).