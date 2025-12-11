Следователи решили арестовать Андрея Разина, но передумали

Сам Разин, которому грозит до 10 лет колонии, находится за границей. Силовики уверены, что он скрывается в США, имея также гражданство Турции. Защита эту версию отвергает. На недавнем суде в Сочи, где Разин пытался пересмотреть решение о передаче прав на песни «Белые розы» и «Седая ночь» семье Шатунова, его представитель заявил о тяжелом состоянии доверителя. Якобы продюсер — инвалид I группы в Турции и II группы в РФ, а в Штаты уехал не прятаться, а на операцию, ради которой даже продал дом в России. Однако точного местонахождения своего клиента адвокат назвать не смог.