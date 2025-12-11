Ричмонд
Белый дом: Трамп более чем достоин получить Нобелевскую премию мира

Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира почти 100 раз.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп более чем достоин получить Нобелевскую премию мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в четверг, 11 декабря.

«За прошедший год президент доказал, что он более чем достоин Нобелевской премии мира», — отметила она в беседе с журналистами.

Ливитт подчеркнула, что за прошедший год Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира почти 100 раз. Это, по словам пресс-секретаря Белого дома, является рекордным показателем.

Напомним, что Белый дом и другие представители США, включая самого Трампа, неоднократно заявляли, что американский лидер должен получить Нобелевскую премию в 2025 году. Однако лауреатом награды стала Мария Корина Мачадо — венесуэльский политик и противник президента Николаса Мадуро.

