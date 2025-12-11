Ричмонд
Ирина Винер высказалась о возвращении спортсменов на Олимпийские игры

Главный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер выразила надежду на возвращение наших спортсменов на Олимпийские игры.

«За последние 20 лет российские художественные гимнастки завоевали 51 медаль в Олимпийских играх и 416 медалей чемпионатов мира и Европы. Я хочу, чтобы в дальнейшем на всех соревнованиях, где участвуют наши спортсмены, развевался флаг России и звучал гимн. Сейчас этого нет, но я мечтаю, что все же это будет. Это и есть моя главная спортивная мечта», — сообщила она aif.ru.

На данный момент на Олимпиаду отобраны пятеро россиян: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.