Ирина Винер высказалась о возвращении спортсменов на Олимпийские игры

«За последние 20 лет российские художественные гимнастки завоевали 51 медаль в Олимпийских играх и 416 медалей чемпионатов мира и Европы. Я хочу, чтобы в дальнейшем на всех соревнованиях, где участвуют наши спортсмены, развевался флаг России и звучал гимн. Сейчас этого нет, но я мечтаю, что все же это будет. Это и есть моя главная спортивная мечта», — сообщила она aif.ru.