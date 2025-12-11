Ричмонд
Россияне признали Ларису Долину антигероем 2025 года

Российская певица Лариса Долина оказалась на первом месте в списке главных антигероев уходящего года. Об этом свидетельствуют данные из опроса, который проводила «КП» в своем Telegram-канале.

За артистку проголосовало 62 процента респондентов. Они сочли недопустимым поведение певицы в скандале с квартирой и мошенниками.

Второе место с 19 процентами голосов заняли телефонные мошенники в целом как феномен. Тройку лидеров замыкает телеведущий Дмитрий Дибров, который ранее попал в секс-скандал.

— Семь процентов опрошенных считают не комильфо мелькать телеведущему и режиссеру на людях с расстегнутой ширинкой, — уточнили в публикации.

Дело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда России. Как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».

Скандальная сделка по продаже недвижимости негативно повлияла на доверие людей, которые мечтали купить квартиру на вторичном рынке. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, как изменило рынок недвижимости резонансное дело певицы.