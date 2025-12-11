В «Укрэнерго» назвали температуру −10 критической для энергосистемы страны

Энергосистема Украины не сможет выдержать длительные морозы после ударов российских войск, заявил глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
Он отметил, что критическим для системы станет период продолжительностью не менее недели с температурами −10 градусов и ниже. По его словам, в таких условиях потребление электроэнергии значительно возрастет.
«Для нас критичен длительный, не менее недели, период с температурами −10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно», — сказал Зайченко.
Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что обеспечить необходимые объемы потребления в подобной ситуации не удастся ни за счет импорта, ни за счет внутренних источников.
Тем временем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что на Украине около трех тысяч бань, саун и ресторанов включены в перечень объектов критической инфраструктуры и не подпадают под отключения электроэнергии.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре на Украине.
Он уточнил, что целями ВС РФ также становятся объекты, касающиеся энергетической системы Украины.