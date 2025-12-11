Ельцин-центр объявил о закрытии театра

Депутат Государственной думы Антон Немкин сообщил, что мошенники в предновогодний период начали активнее создавать фейковые сайты, через которые предлагают билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. По его словам, в праздничное время зрители чаще совершают покупки поспешно, и этим пользуются злоумышленники.