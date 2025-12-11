Ельцин-центр объявил о закрытии театра

В екатеринбургском Ельцин-центре прекратит работу театральная платформа «В Центре». Решение было принято ввиду проблем с финансированием. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе организации.
— Мы благодарны нашим коллегам за их труд и усилия сохранить театральную платформу в непростых финансовых условиях. Гордимся их достижениями. Но, к сожалению, ЕЦ больше не может дотировать деятельность ТП, — передает сообщение РБК.
5 декабря стало известно, что все билеты на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича, которая пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России с 17 по 31 декабря, уже раскупили.
Депутат Государственной думы Антон Немкин сообщил, что мошенники в предновогодний период начали активнее создавать фейковые сайты, через которые предлагают билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. По его словам, в праздничное время зрители чаще совершают покупки поспешно, и этим пользуются злоумышленники.