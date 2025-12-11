Shot: Охранники Долиной напали на журналистов после ее концерта в Наро-Фоминске

Охранники певицы Ларисы Долиной напали на журналистов Telegram-канала Shot после ее сольного концерта в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил сам канал.
— Сегодня вечером наши журналисты хотели задать вопросы про тайную недвижимость и квартиру Долиной, но на них налетели бородатые охранники певицы, начали хватать за руки и отнимать телефон. В этот момент Долина села в черный минивэн и уехала вместе с секьюрити в неизвестном направлении, — говорится в публикации.
Shot также отметил, что народная артистка России «второй день подряд» игнорирует вопросы репортеров о скандале с недвижимостью, налогах и тайном доме, информация о котором недавно появилась в СМИ.
Концерт в Наро-Фоминске стал первым сольным выступлением Долиной после прогремевшего скандала с квартирой. Артистка выразила благодарность тем, кто присутствовал на ее выступлении. Она также назвала бесценным тот факт, что поклонникам интересны ее личность и песни.
До этого Shot писал, что Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налоги за свой второй дом в закрытом поселке Славино. Сумма неуплаты составила около одного миллиона рублей.
Основной скандал вокруг имени артистки связан с продажей квартиры. В пятницу, 5 декабря, спустя несколько месяцев судебных разбирательств, в эфире программы «Пусть говорят» Долина заявила, что приняла решение вернуть всю сумму покупательнице Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. По словам певицы, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться с Лурье, однако пока у нее нет необходимой суммы.
Лурье, в свою очередь, не планирует отзывать жалобу из Верховного суда на фоне заявлений артистки. Рассмотрение дела состоится 16 декабря.