Shot: Охранники Долиной напали на журналистов после ее концерта в Наро-Фоминске

Основной скандал вокруг имени артистки связан с продажей квартиры. В пятницу, 5 декабря, спустя несколько месяцев судебных разбирательств, в эфире программы «Пусть говорят» Долина заявила, что приняла решение вернуть всю сумму покупательнице Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. По словам певицы, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться с Лурье, однако пока у нее нет необходимой суммы.