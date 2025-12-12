Умерла основатель фонда «Доброта» Галина Яковлева

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Блокадница Галина Яковлева, основавшая благотворительный фонд «Доброта» и сама развозившая его подопечным продукты и товары первой необходимости, скончалась в Санкт-Петербурге, сообщил Следственный комитет России.
«Скончалась основатель благотворительного фонда “Доброта” Галина Ивановна Яковлева… Она пережила блокаду Ленинграда, терпела голод и холод, но выстояла и смогла сохранить в себе самые лучшие качества… У нее было несколько сотен подопечных, которым она на автомобиле созданного ею фонда “Доброта” привозила продукты, медикаменты и товары первой необходимости, дарила билеты в театры и музеи, поделки, сделанные своими руками», — говорится в сообщении на странице СК РФ в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечается, офицеры Следственного комитета России всегда поддерживали Галину Ивановну и оказывали ей помощь в ее начинаниях. Для многих сотрудников ведомства она стала примером человеколюбия, самоотверженности, неисчерпаемого оптимизма и милосердия.
«Светлая память об этой невероятно сильной и великодушной женщине навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал», — добавили в ведомстве.
О дате прощания с Яковлевой пока не сообщается.