В США полиция начала использовать ИИ для создания фотороботов преступников

В США полиция начала создавать портреты подозреваемых с помощью искусственного интеллекта. В городе Гудиер (Аризона) уже дважды публиковали такие фотореалистичные «эскизы». По словам сержанта Майры Рисон, художник сначала рисует набросок от руки, а затем с помощью ИИ-инструментов вроде ChatGPT делает изображение «более реалистичным». «Это не заменяет традиционный процесс; это просто улучшает конечный продукт», — пояснила она изданию Phoenix New Times.