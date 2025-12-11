На сборы дали сутки: популярных украинских блогеров выдворили из США

Украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко, которые прославились благодаря роликам с обзорами на популярное американское печенье Crumbl Cookies, депортировали из США. Об этом пара сообщила в одной из своих публикаций.
«Вещей у нас очень много: три чемодана, две ручных клади и три посылки примерно по 25 килограммов», — рассказала девушка.
По словам блогеров, на то, чтобы покинуть территорию США, им дали всего одни сутки. При этом супруги не рассказали, что стало причиной решения о депортации. Захар и Ангелина ведут канал в TikTok, на который подписано порядка 1,3 миллиона человек.
Ранее KP.RU сообщал, что из США были депортированы 50 граждан Украины. Принудительное возвращение в страну прошло транзитом через Польшу. Американские власти и раньше уведомляли Киев о планируемой депортации ряда украинцев, не имеющих гражданства США.