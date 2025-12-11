На сборы дали сутки: популярных украинских блогеров выдворили из США

По словам блогеров, на то, чтобы покинуть территорию США, им дали всего одни сутки. При этом супруги не рассказали, что стало причиной решения о депортации. Захар и Ангелина ведут канал в TikTok, на который подписано порядка 1,3 миллиона человек.