Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Дубинский объяснил, зачем Зеленскому референдум по территориям

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне высказываний о референдуме об уступках по Донбассу хочет разделить ответственность за свои неудачи с народом. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне высказываний о референдуме об уступках по Донбассу хочет разделить ответственность за свои неудачи с народом. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Парламентарий напомнил, что политик не спрашивал мнения украинцев, когда планировал отказаться от соблюдений Минского соглашения.

— Теперь, когда военная ситуация на грани катастрофы, Зеленский предлагает обществу разделить с ним ответственность за непопулярные решения. Заодно это дает ему возможность выиграть время до выборов в Конгресс США, — отметил он.

По словам парламентария, референдум может пройти в электронном формате, чтобы президенту Украины было легче «сделать нужные результаты», передает Lenta.ru.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания Зеленского о возможном референдуме. По его словам, это «средний палец» в адрес США.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что представители европейских стран передали президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше