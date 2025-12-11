Президент Украины Владимир Зеленский на фоне высказываний о референдуме об уступках по Донбассу хочет разделить ответственность за свои неудачи с народом. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Парламентарий напомнил, что политик не спрашивал мнения украинцев, когда планировал отказаться от соблюдений Минского соглашения.
— Теперь, когда военная ситуация на грани катастрофы, Зеленский предлагает обществу разделить с ним ответственность за непопулярные решения. Заодно это дает ему возможность выиграть время до выборов в Конгресс США, — отметил он.
По словам парламентария, референдум может пройти в электронном формате, чтобы президенту Украины было легче «сделать нужные результаты», передает Lenta.ru.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания Зеленского о возможном референдуме. По его словам, это «средний палец» в адрес США.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что представители европейских стран передали президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины.