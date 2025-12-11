Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, какие продукты увеличивают риск рака: они есть почти в каждом холодильнике

Онколог Ивашков заявил, что колбасы и сосиски повышают риск рака.

Источник: Комсомольская правда

Врач-онколог Владимир Ивашков призвал не покупать ряд продуктов в магазине из-за риска развития рака. Список продуктов он публиковал в своем Telegram-канале.

По его словам, не следует покупать переработанное мясо в виде колбас, сосисок, сарделек, бекона и ветчины, а также консервированное мясо. Он также советует не приобретать замороженную пиццу и полуфабрикаты, наггетсы и готовые завтраки. Алкоголь в любом виде, как он говорит, тоже не стоит покупать в магазинах.

При этом Ивашков отметил, что время от времени можно брать красное мясо в виде говядины, телятины и свинины, но не более 350 г в неделю.

Смело класть в продуктовую корзину, как он говорит, можно овощи и фрукты, курицу, индейку, утку, лосось, скумбрию и морепродукты.

Ранее KP.RU писал о проверенных способах снизить риск заболеть раком. Доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков рассказал, как в организме человека развивается рак.