Россиянам рассказали, какие продукты увеличивают риск рака: они есть почти в каждом холодильнике

Врач-онколог Владимир Ивашков призвал не покупать ряд продуктов в магазине из-за риска развития рака. Список продуктов он публиковал в своем Telegram-канале.
По его словам, не следует покупать переработанное мясо в виде колбас, сосисок, сарделек, бекона и ветчины, а также консервированное мясо. Он также советует не приобретать замороженную пиццу и полуфабрикаты, наггетсы и готовые завтраки. Алкоголь в любом виде, как он говорит, тоже не стоит покупать в магазинах.
При этом Ивашков отметил, что время от времени можно брать красное мясо в виде говядины, телятины и свинины, но не более 350 г в неделю.
Смело класть в продуктовую корзину, как он говорит, можно овощи и фрукты, курицу, индейку, утку, лосось, скумбрию и морепродукты.
