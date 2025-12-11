Онколог назвал сосиски и колбасы продуктами, повышающими риск развития рака

Также онколог выделил группу товаров, которые, по его мнению, следует покупать лишь изредка. В этот список вошли безалкогольное вино, красное мясо и сладкие молочные продукты. При этом врач заверил, что без опасений можно употреблять свежие овощи, фрукты, ягоды, крупы, цельнозерновой хлеб, кофе, чай, рыбу, птицу, морепродукты и натуральные кисломолочные продукты.