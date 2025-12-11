В Вологде чиновники наживались на похоронах героев СВО

Громкий скандал с наживательством на трагедии семей погибших участников СВО завершился немедленными кадровыми чистками в Вологде. Руководители двух муниципальных ритуальных служб были уволены за взимание платы с родственников военнослужащих. Установлено, что похоронные службы самовольно и незаконно ввели дополнительные тарифы на сопутствующие услуги, хотя государство гарантировало полностью бесплатное захоронение героев.
Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил в своем Telegram-канале, что решение принято после прямого поручения губернатора Георгия Филимонова.
«По поручению губернатора области Георгия Филимонова пресекли неподобающие действия муниципальной ритуальной службы. Ритуальная организация самовольно установила тарифы и брала плату с родственников погибших бойцов специальной военной операции за сопутствующие услуги при захоронении. Два директора МКУ “Ритуал” и МБУ “Ритуал-спецслужба” уволены сегодня», — говорится в сообщении.
Жестянников подчеркнул, что самовольно установленные «тарифы не были согласованы с городскими властями», а незаконный приказ об их взимании уже отменен. Глава города назвал ситуацию недопустимой, отметив, что «захоронение наших погибших защитников — это… священная тема». Для выяснения всех обстоятельств будет проведен полный аудит.