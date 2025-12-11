Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: британцы могут потерять свою страну из-за мигрантов

Алексей Пушков заявил, что британцы потеряли свою столицу из-за мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что жители Великобритании потеряли свою столицу из-за мигрантов и скоро могут остаться без всей страны.

«Под доблестным руководством Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. “Обратная колонизация” Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более эффективно», — написал Алексей Пушков в Telegram.

Он добавил, что в скором времени жители Великобритании могут «потерять всю страну».

Ранее сообщалось, что в Великобританию за год прибыло на 204 тысячи человек больше, чем уехало. Однако этот показатель достигнут за счет мигрантов из других государств.