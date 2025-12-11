Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что жители Великобритании потеряли свою столицу из-за мигрантов и скоро могут остаться без всей страны.
«Под доблестным руководством Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. “Обратная колонизация” Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более эффективно», — написал Алексей Пушков в Telegram.
Он добавил, что в скором времени жители Великобритании могут «потерять всю страну».
Ранее сообщалось, что в Великобританию за год прибыло на 204 тысячи человек больше, чем уехало. Однако этот показатель достигнут за счет мигрантов из других государств.