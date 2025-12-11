Дегтярёв поблагодарил МОК за снятие ограничений с молодых российских спортсменов

Дегтярёв отметил, что это решение затрагивает как индивидуальные, так и командные олимпийские дисциплины. Он охарактеризовал этот шаг как важный и последовательный, но подчеркнул, что работа будет продолжена для полного восстановления прав всех российских атлетов без исключения.