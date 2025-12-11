Мединский назвал главные профессии, без которых не обойтись

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал врачей и военных профессиями, без которых не обойтись.
«Врачи и военные — вот две самых главных профессии, без которых мы не сможем обойтись», — сказал Мединский на форуме «Вместе победим».
Он отметил, что по этой причине врачи и военные пользуются самым большим вниманием и поддержкой общества.
