Эфиопия запускает национальную систему мгновенных платежей

Отмечается, что Эфиопия активно развивает цифровые технологии. После завершения стратегии «Цифровая Эфиопия 2025» страна приступила к реализации новой инициативы до 2030 года. В стране уже работает система электронных госуслуг, у многих жителей есть цифровое удостоверение личности Fayda. Новая стратегия призвана объединить все платежи — от коммунальных услуг до переводов за границу — в одну простую систему. -0-