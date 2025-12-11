Ричмонд
Эфиопия запускает национальную систему мгновенных платежей

Цель стратегии — сделать цифровые платежи доступными по всей стране. Через систему Ethiopay можно будет быстро переводить деньги за рубеж, платить по QR-коду и получать выплаты от государства.

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эфиопия утвердила план по развитию цифровых платежей до 2030 года и запустила систему мгновенных переводов Ethiopay. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на ENA.

Заместитель премьер-министра страны Темесген Тируне сообщил, что в Эфиопии годовой оборот цифровых транзакций превышает 18,5 трлн быр в год. Однако многие сельские жители почти не пользуются такими услугами.

Заместитель премьер-министра страны Темесген Тируне сообщил, что в Эфиопии годовой оборот цифровых транзакций превышает 18,5 трлн быр в год. Однако многие сельские жители почти не пользуются такими услугами.

Отмечается, что Эфиопия активно развивает цифровые технологии. После завершения стратегии «Цифровая Эфиопия 2025» страна приступила к реализации новой инициативы до 2030 года. В стране уже работает система электронных госуслуг, у многих жителей есть цифровое удостоверение личности Fayda. Новая стратегия призвана объединить все платежи — от коммунальных услуг до переводов за границу — в одну простую систему. -0-