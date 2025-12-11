МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре

В материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, изображено мошенническое сообщение в мессенджере о якобы выплате в 15 тысяч рублей, которую могут получить граждане России старше 18 лет, подав заявку до 15 декабря на якобы официальном сайте «Госуслуг» или в ближайшем отделении Почты России.