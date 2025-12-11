Белый дом: Трамп проинформирован об ответе Киева на американский план по Украине

Кроме того, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Джо Байдена Эрик Грин порекомендовал Украине настаивать на включении в соглашение о прекращении конфликта множества размытых формулировок. По его мнению, соглашение должно содержать «достаточно двусмысленности». Грин отметил, что после подписания такого документа Украине следует готовиться к новой войне.