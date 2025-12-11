Президент США Дональд Трамп проинформирован о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 11 декабря, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.
— Да, он осведомлен, — цитирует ответ Ливитт на соответствующий вопрос ТАСС.
В этот же день журналист Axios Барак Равид сообщил, что Украина официально направила администрации президента США свой переработанный вариант мирного плана, который является ответом на последний проект, предложенный американской стороной.
Кроме того, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Джо Байдена Эрик Грин порекомендовал Украине настаивать на включении в соглашение о прекращении конфликта множества размытых формулировок. По его мнению, соглашение должно содержать «достаточно двусмысленности». Грин отметил, что после подписания такого документа Украине следует готовиться к новой войне.
Глава Министерства армии США Дэн Дрисколл также пообещал создать на Украине наиболее передовую буферную зону в мире, если та согласится вывести войска из Донбасса и отдать его России.