История и судьба определят границы России, заявил Мединский

Мединский заявил, что история и судьба определят, где остановятся границы России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. История и судьба определят, где остановятся границы России, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский принял участие в форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия». Отвечая на вопрос героев СВО, помощник президента РФ затронул тему границ РФ.

«Давайте так скажу, я думаю, что сама история и судьба определят, где остановятся границы России», — отметил Мединский, добавив, что в этом вопросе все определяют «время и президент».

