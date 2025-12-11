История и судьба определят границы России, заявил Мединский

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. История и судьба определят, где остановятся границы России, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мединский принял участие в форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия». Отвечая на вопрос героев СВО, помощник президента РФ затронул тему границ РФ.
«Давайте так скажу, я думаю, что сама история и судьба определят, где остановятся границы России», — отметил Мединский, добавив, что в этом вопросе все определяют «время и президент».
