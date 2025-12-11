«Прекрасное восстановление сил»: прикрывшаяся веником Волочкова выложила фотографии из бани

Ранее KP.RU сообщал, что Анастасия Волочкова рассказала о главной роли в своей жизни. Как рассказала известная балерина, она уже исполнила ее — это роль материнства. По словам артистки, самым главным в этом являются искренние и теплые отношения с детьми, которые соединяют близких людей.