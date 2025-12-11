Ричмонд
«Прекрасное восстановление сил»: прикрывшаяся веником Волочкова выложила фотографии из бани

Прикрывшаяся веником Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в бане.

Источник: Комсомольская правда

Известная российская балерина Анастасия Волочкова удивила своих подписчиков, поделившись фотографиями с отдыха в бане. Кадр получился провокационным — на нем Волочкова предстала перед фанатами без одежды, прикрывшись лишь одним веником.

«Любимая домашняя русская баня авторская. Прекрасное восстановление сил», — подписала балерина публикацию в личном аккаунте в социальной сети.

Волочкова рассказала, что является ценителем банного искусства с 13 лет. По ее словам, к парению ее еще с детства приучил папа.

Ранее KP.RU сообщал, что Анастасия Волочкова рассказала о главной роли в своей жизни. Как рассказала известная балерина, она уже исполнила ее — это роль материнства. По словам артистки, самым главным в этом являются искренние и теплые отношения с детьми, которые соединяют близких людей.