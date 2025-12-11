Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снимавших обзоры на печенье украинских блогеров Павелко депортировали из США

Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко, прославившиеся обзорами на американское печенье Crumbl Cookies, были вынуждены срочно покинуть США. Пара рассказала в своём видео в TikTok, что на сборы им дали всего один день, после чего их депортировали из страны.

Ангелина Павелко отметила, что им пришлось в экстренном порядке собирать большое количество вещей, но подробности произошедшего раскрывать не стала.

Ранее появилась информация о том, что украинцев, депортированных из США, по прилёте на родину передают в территориальные центры комплектования. Сообщается, что такая практика касается даже тех, кто долгое время легально работал в США и исправно платил налоги.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.