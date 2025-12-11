Снимавших обзоры на печенье украинских блогеров Павелко депортировали из США

Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко, прославившиеся обзорами на американское печенье Crumbl Cookies, были вынуждены срочно покинуть США. Пара рассказала в своём видео в TikTok, что на сборы им дали всего один день, после чего их депортировали из страны.