Разыскиваемый преступник неудачно притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества

Преступник пытался притвориться фигурой в вертепе со сценой Рождества на юге Италии. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел в итальянском городе Галатоне. Градоначальник Флавио Филони случайно заметил лишнюю деталь в инсталляции, прогуливаясь на площади Сантиссимо Крочифиссо.
38-летний мужчина в это время прятался внутри вертепа, притворяясь одной из библейский фигур. Сначала мэр восхитился реалистичностью вертепа, но, подойдя ближе, осознал, что внутри декорации находится живой человек, и это явно не замысел организатора вертепа.
По словам мэра, мужчина отказался покидать хижину, утверждая, что это его дом. Позднее выяснилось, что он использовал вертеп как временное убежище. Сотрудники местной полиции позднее задержали его и доставили в участок.
Оказалось, что задержанный продолжительное время разыскивается прокуратурой Болоньи. Ему назначили лишение свободы сроком девять месяцев и 15 дней за сопротивление государственному служащему и нападение при отягчающих обстоятельствах. Однако после вынесения приговора он пропал без вести.
