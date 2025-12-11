Разыскиваемый преступник неудачно притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества

38-летний мужчина в это время прятался внутри вертепа, притворяясь одной из библейский фигур. Сначала мэр восхитился реалистичностью вертепа, но, подойдя ближе, осознал, что внутри декорации находится живой человек, и это явно не замысел организатора вертепа.