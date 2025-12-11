Хватит недели: на Украине раскрыли, какая температура станет критичной для энергосистемы

На Украине ожидают энергетический кризис. По данным государственного оператора «Укрэнерго», критическим сценарием для страны станет температура в минус 10 в течение всего одной недели. Об этом сообщил глава компании Виталий Зайченко.
По его утверждению, при минус 10 потребление энергосистемы может существенно возрасти. Поэтому страну в таком случае ждет кризис.
«Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами −10 и ниже… Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления», — уведомил Виталий Зайченко.
Глава МИД России Сергей Лавров между тем проанализировал течение украинского конфликта. Он отметил, что Москве важны судьбы людей. Министр сообщил о готовности России к переговорам.