Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хватит недели: на Украине раскрыли, какая температура станет критичной для энергосистемы

Укрэнерго назвало температуру в минус 10 в течение недели критичной для страны.

Источник: Комсомольская правда

На Украине ожидают энергетический кризис. По данным государственного оператора «Укрэнерго», критическим сценарием для страны станет температура в минус 10 в течение всего одной недели. Об этом сообщил глава компании Виталий Зайченко.

По его утверждению, при минус 10 потребление энергосистемы может существенно возрасти. Поэтому страну в таком случае ждет кризис.

«Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами −10 и ниже… Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления», — уведомил Виталий Зайченко.

Глава МИД России Сергей Лавров между тем проанализировал течение украинского конфликта. Он отметил, что Москве важны судьбы людей. Министр сообщил о готовности России к переговорам.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше