Юриста Барщевского назначили заместителем первого секретаря СПР

Заслуженного юриста РФ Михаила Барщевского назначили заместителем первого секретаря Союза писателей России по правовым вопросам, сообщает СПР.
«Новое назначение в Союзе писателей России. Михаил Барщевский стал заместителем первого секретаря СПР по правовым вопросам. Он усилит правовое направление работы Союза», — сказано в публикации.
В СПР напомнили, что Михаил Барщевский также является полномочным представителем правительства в Конституционном и Верховном судах, профессором, доктором юридических наук, автором художественных произведений. Он вступил в Союз в 2005 году.