Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юриста Барщевского назначили заместителем первого секретаря СПР

В СПЧ заявили, что Михаил Барщевский усилит правовое направление работы Союза писателей России.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженного юриста РФ Михаила Барщевского назначили заместителем первого секретаря Союза писателей России по правовым вопросам, сообщает СПР.

«Новое назначение в Союзе писателей России. Михаил Барщевский стал заместителем первого секретаря СПР по правовым вопросам. Он усилит правовое направление работы Союза», — сказано в публикации.

В СПР напомнили, что Михаил Барщевский также является полномочным представителем правительства в Конституционном и Верховном судах, профессором, доктором юридических наук, автором художественных произведений. Он вступил в Союз в 2005 году.