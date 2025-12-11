Российские кинотеатры отказались показывать «Аватар 3» в новогодние праздники

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что продолжительность третьего фильма франшизы — «Аватар: Огонь и пепел» — будет самой длинной из всех остальных. Он отметил, что при работе над второй частью было придумано множество идей, которые не удалось уместить в один фильм, поэтому они были перенесены в третью часть.