Российские кинотеатры отказались показывать «Аватар 3» в новогодние праздники

Российские кинотеатры отказались от запуска в прокат третьей части голливудской саги «Аватар» Джеймса Кэмерона в период новогодних праздников. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил портал Cineplex в своем Telegram-канале.
Решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров. Крупные сети, включая «Синема Парк/Формула Кино» и «Мираж», в январе будут демонстрировать только фильмы, официально вышедшие в российский прокат. Показы зарубежных картин в формате «предсеансного обслуживания» возобновятся с 15 января 2026 года.
— Ассоциация владельцев кинотеатров сообщает, что фильм «Аватар 3» появится в российском прокате с 15 января, — говорится в сообщении.
Мировая премьера «Аватара 3» запланирована на 19 декабря.
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что продолжительность третьего фильма франшизы — «Аватар: Огонь и пепел» — будет самой длинной из всех остальных. Он отметил, что при работе над второй частью было придумано множество идей, которые не удалось уместить в один фильм, поэтому они были перенесены в третью часть.
