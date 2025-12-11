Умерла Галина Яковлева, блокадница и основательница фонда «Доброта»

В Петербурге скончалась основательница фонда «Доброта» Галина Яковлева. Женщина пережила блокаду Ленинграда. Об этом оповестили в пресс-службе СК России.
В сообщении уточняется, что Галина Яковлева самостоятельно развозила продукты и товары первой необходимости подопечным ее фонда. Она также дарила им билеты в театры и поделки.
«Она пережила блокаду Ленинграда, терпела голод и холод, но выстояла и смогла сохранить в себе самые лучшие качества… У нее было несколько сотен подопечных, которым она на автомобиле созданного ею фонда “Доброта” привозила продукты, медикаменты и товары первой необходимости… Светлая память об этой невероятно сильной и великодушной женщине навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал», — говорится в сообщении СК РФ.
Известно, что причиной кончины основательницы фонда стал рак желудка. Несмотря на болезнь она до последнего помогала ветеранам войны, многодетным семьям и инвалидам, особенно во время пандемии коронавируса.