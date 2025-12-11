Находящаяся под домашним арестом Лерчек живет в особняке за 645 млн рублей

Блогер Лерчек, несмотря на домашний арест и проблемы с законом, живет в условиях, которым многие позавидуют. Долг многодетной мамы перед налоговой составляет 173 млн рублей, а из-за домашнего ареста возможность заработать и покрыть эти платежи, отсутствует.
После развода с Артемом Чекалиным блогер все же решила сменить обстановку и арендовала особняк своей подруги. Из-за финансовых трудностей ей пока разрешили пожить там бесплатно, хотя сам дом выставлен на продажу.
Недвижимость находится в Истринском районе в элитном поселке, где когда-то жила Елена Блиновская. Особняк площадью в 1500 кв.метров, он насчитывает три этажа. На сайте объявлений указано, что в интерьерах использованы отделочные материалы и мебель от европейских производителей.
В доме 7 комнат, 6 спален и 8 санузлов. Имеется крытый бассейн, спа-зона, хаммам и баня. Для хранения вина отдельная комната, оборудованный спортзал, прачечная, пишет Super.ru.
Кстати, в особняке имеется даже танцевальный зал, именно тут Лерчек занимается танцами со своим избранником Луисом Сквичиарини. От него она ждет ребенка, малыш скоро появится на свет.
За особняк, в котором временно живет известный блогер, просят 645 млн рублей.