МФТИ: безмасочный литограф резко ускорит развитие биотехнологий

«Сейчас научные приборы создавать стало заметно проще, чем в прошлом, в связи с чем мы ожидаем увидеть взрывной рост использования новых приборов в биологии и биотехнологиях. При этом тот, кто быстрее начнет использовать это новое оборудование и интегрировать его в свои исследования и бизнес, тот и выиграет в этой технологической гонке. По этой причине это оборудование скоро станет сложно копируемым, что и побуждает нас входить в эту область. Мы понимаем, насколько наличие приборов, которые мы могли бы сами улучшать и перенастраивать, может усилить нашу биологию», — заявил Никитин в беседе с корреспондентом ТАСС.