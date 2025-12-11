Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преступник в Италии притворился волхвом в вертепе со сценой Рождества

Уроженец Ганы, скрываясь от правоохранителей в Италии, притворился волхвом в рождественском вертепе, однако его заметил мэр итальянского городка.

Источник: Аргументы и факты

Преступник, скрываясь от правоохранителей, притворился «четвёртым» волхвом в рождественском вертепе (изображение сцены рождения Иисуса Христа) на одной из площадей в итальянском городе Галатоне. Лишнюю фигуру заметил мэр Флавио Филони.

«Стоя перед сценой Рождества… я заметил кое-что, что сначала принял за её часть. Деталь, которая выглядела безобидной, но оказалась крайне важно», — написал он на своей странице в Facebook*.

В материале издания Gazzetta del Mezzogiorno сказано, что мужчину просили покинуть композицию. Журналисты уточнили, что он находился в «помутнённом состоянии».

На место приехали сотрудники полиции. Выяснилось, что 38-летний уроженец Республики Гана находится в розыске. Его разыскивало управление итальянского населённого пункта Болонья. Мужчина был приговорён к тюремному заключению на срок девять месяцев и 15 дней за «сопротивление должностному лицу и нанесение телесных повреждений».

Итальянские средства массовой информации показали фотографию, на которой запечатлён преступник. На кадрах он застыл с приподнятыми руками.

Ранее сообщалось, что мужчина притворился манекеном и обворовал несколько магазинов в одном из крупнейших торговых центров в столице Польши.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.