Преступник в Италии притворился волхвом в вертепе со сценой Рождества

Преступник, скрываясь от правоохранителей, притворился «четвёртым» волхвом в рождественском вертепе (изображение сцены рождения Иисуса Христа) на одной из площадей в итальянском городе Галатоне. Лишнюю фигуру заметил мэр Флавио Филони.
«Стоя перед сценой Рождества… я заметил кое-что, что сначала принял за её часть. Деталь, которая выглядела безобидной, но оказалась крайне важно», — написал он на своей странице в Facebook*.
В материале издания Gazzetta del Mezzogiorno сказано, что мужчину просили покинуть композицию. Журналисты уточнили, что он находился в «помутнённом состоянии».
На место приехали сотрудники полиции. Выяснилось, что 38-летний уроженец Республики Гана находится в розыске. Его разыскивало управление итальянского населённого пункта Болонья. Мужчина был приговорён к тюремному заключению на срок девять месяцев и 15 дней за «сопротивление должностному лицу и нанесение телесных повреждений».
Итальянские средства массовой информации показали фотографию, на которой запечатлён преступник. На кадрах он застыл с приподнятыми руками.
